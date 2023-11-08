Кандидат в президенты США Рамасвами признал превосходство РФ в гиперзвуковом и ядерном оружии
8 ноября 202306:22
Соединенные Штаты уступают России в сфере ядерного и гиперзвукового оружия, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление претендента на пост президента от Республиканской партии Вивека Рамасвами.
По его словам, Москва в настоящее время находится в альянсе с Пекином, что является серьезной проблемой для Вашингтона.
Ранее стало известно, что американские власти планируют к 2028 году разместить в Азиатско-Тихоокеанском регионе гиперзвуковые и крылатые ракеты, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru