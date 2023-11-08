Кандидат в президенты США Рамасвами признал превосходство РФ в гиперзвуковом и ядерном оружии

По его словам, Москва в настоящее время находится в альянсе с Пекином, что является серьезной проблемой для Вашингтона.

Ранее стало известно, что американские власти планируют к 2028 году разместить в Азиатско-Тихоокеанском регионе гиперзвуковые и крылатые ракеты, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

