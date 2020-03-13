Новости за ночь: Назван возможный очаг глобального финансового кризиса
Если распространение коронавируса нового типа спровоцирует глобальный финансовый кризис, то его очагом могут стать банки Италии. Такой точки зрения придерживается обозреватель Washington Post Дэвид Линч.
Линч пишет, что в условиях прекращения экономической деятельности в Италии на фоне коронавируса экономика этой страны будет зависеть именно от выносливости банковского сектора, считавшегося, однако, одним из слабейших в Европе.
В качестве аргумента Линч упоминает о том, что банкам Италии принадлежит четверть непогашенного госдолга страны – это 2,4 триллиона долларов. По банковскому сектору могут косвенно ударить дорогостоящие антикризисные меры властей: гособлигации могут обесцениться, что снизит резервы банков и ограничит их кредитование.
Власти Италии на днях ужесточили меры в связи с быстрым распространением коронавируса Covid-2019. В стране прекращена любая торговля, кроме продажи предметов первой необходимости и лекарств. Число заразившихся новым коронавирусом в Италии за сутки возросло на 2,6 тысячи человек, до 15,1 тысячи. Скончались уже более тысячи человек.
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