Новости за ночь: Назван возможный очаг глобального финансового кризиса

Линч пишет, что в условиях прекращения экономической деятельности в Италии на фоне коронавируса экономика этой страны будет зависеть именно от выносливости банковского сектора, считавшегося, однако, одним из слабейших в Европе.

В качестве аргумента Линч упоминает о том, что банкам Италии принадлежит четверть непогашенного госдолга страны – это 2,4 триллиона долларов. По банковскому сектору могут косвенно ударить дорогостоящие антикризисные меры властей: гособлигации могут обесцениться, что снизит резервы банков и ограничит их кредитование.

Власти Италии на днях ужесточили меры в связи с быстрым распространением коронавируса Covid-2019. В стране прекращена любая торговля, кроме продажи предметов первой необходимости и лекарств. Число заразившихся новым коронавирусом в Италии за сутки возросло на 2,6 тысячи человек, до 15,1 тысячи. Скончались уже более тысячи человек.

