Под Брянском четыре девушки ранены при ударе дрона ВСУ по автомобилю
6 августа 202610:58
Юлия Савченко
Украинский беспилотник атаковал легковой автомобиль в поселке Суземка Брянской области, есть пострадавшие. Об этом сообщил врио главы региона Егор Ковальчук.
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