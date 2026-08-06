Под Брянском четыре девушки ранены при ударе дрона ВСУ по автомобилю

Украинский беспилотник атаковал легковой автомобиль в поселке Суземка Брянской области, есть пострадавшие. Об этом сообщил врио главы региона Егор Ковальчук.

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По его словам, дрон-камикадзе ударил по движущейся машине, пишет RT.

«Ранены четыре девушки. С травмами разной степени тяжести они были доставлены в больницу», - указал Ковальчук в мессенджере «Макс».

Ранее в Донецке беспилотник ВСУ атаковал медицинское учреждение, погибла женщина 1948 года рождения.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПострадавшиеБеспилотникиБрянская Область

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