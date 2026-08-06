Hyundai зарегистрировала шесть товарных знаков в России
Корейская компания Hyundai зарегистрировала в России шесть товарных знаков. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные электронной базы Роспатента.
Автопроизводитель подал шесть заявок на регистрацию знаков с логотипами Hyundai и Hyundai Certified в 2024-м и 2025-м годах. В августе текущего года Роспатент принял решение о регистрации брендов.
Теперь Hyundai разрешено заниматься продажей автомобилей, мотоциклов, одежды, обуви и сумок, оказанием услуг по проверке и сертификации качества авто.
Ранее сеть кофеен Starbucks зарегистрировала в РФ свой товарный знак - черно-белый логотип с лицом девушки.
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