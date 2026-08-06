В Тверской области из-за БПЛА поврежден фасад логистического комплекса Wildberries

Логистический комплекс компании Wildberries получил повреждения после атаки беспилотников в Тверской области. Об этом сообщил глава региона Виталий Королев.

Он отметил, что силы ПВО отражали над областью атаку украинских дронов.

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«В результате падения обломков беспилотника незначительно поврежден фасад логистического комплекса», - написал Королев в мессенджере «Макс».

Никто не пострадал, отмечает RT.

Кроме того, в Калининском округе области обломки БПЛА повредили несколько хозяйственных построек в СНТ. Пострадавших нет.

Ранее Минобороны сообщило, что ночью над территорией России уничтожили 605 беспилотников ВСУ.

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ФОТО: ТАСС / Александр Щербак
ТЕГИ:БеспилотникиТверская Область

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