Минобрнауки осенью примет решение по платным местам в вузах России

«Платные места мы... с учетом приема этого года посмотрим и примем решение с учетом мнения работодателей и рынка труда. Но это все будет определяться в сентябре-октябре», - указал министр.

По словам Фалькова, специалисты в том числе оценят эффект по итогам приемной кампании.

Ранее Минобрнауки сообщило о сокращении 47 тысяч, или 13% от числа платных мест в вузах РФ. Такие меры затронули преимущественно негосударственный сектор и такие направления, как экономика, юриспруденция, реклама и связи с общественностью.

