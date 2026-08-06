Минобрнауки осенью примет решение по платным местам в вузах России
Минобрнауки в сентябре-октябре примет решение по тенденции по платным местам в российских вузах. Об этом заявил глава ведомства Валерий Фальков в интервью «Вестям».
«Платные места мы... с учетом приема этого года посмотрим и примем решение с учетом мнения работодателей и рынка труда. Но это все будет определяться в сентябре-октябре», - указал министр.
По словам Фалькова, специалисты в том числе оценят эффект по итогам приемной кампании.
Ранее Минобрнауки сообщило о сокращении 47 тысяч, или 13% от числа платных мест в вузах РФ. Такие меры затронули преимущественно негосударственный сектор и такие направления, как экономика, юриспруденция, реклама и связи с общественностью.
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