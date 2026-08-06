Оверчук заявил о «драматическом» падении товарооборота между РФ и Арменией
Товарооборот между Россией и Арменией в 2026 году сократился на две трети год к году и продолжит падать. Об этом заявил вице-премьер РФ Алексей Оверчук, передает ТАСС.
По словам зампреда правительства, ситуация в отношениях Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и Армении была прогнозируемой, в течение 3-4 лет республику предупреждали о рисках сокращения товарооборота. Как напомнил Оверчук, в 2024 году товарооборот РФ и Армении достиг рекорда - почти $12 млрд, год спустя он сократился и составил около $8 млрд.
«В этом году идет драматическое падение товарооборота - примерно на две трети он сократился по отношению к 2025 году. Ситуация такова, что, очевидно, он будет и дальше сокращаться», - отметил вице-премьер.
Между тем глава Минэкономразвития Максим Решетников заявил, что для России не составит труда заместить поставки идущих из Армении товаров.
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