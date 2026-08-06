В России ликвидировали ИП певицы Земфиры

Федеральная налоговая служба России ликвидировала ИП певицы Земфиры (настоящее имя Земфира Рамазанова, признана в РФ иноагентом). Об этом сообщает РИА Новости.

Артистка зарегистрировалась в качестве индивидуального предпринимателя в 2003 году, напоминает RT.

Согласно юридическим документам, 27 июля этого года в налоговую службу было подано заявление о ликвидации статуса ИП. Оно было удовлетворено.

Отмечается, что срок прекращения деятельности ИП - 3 августа 2026 года.

Ранее глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин сообщил, что годовой доход Земфиры в России составлял около 60 млн рублей.

