В Приморье задержали трех подростков, планировавших теракт на объекте Росгвардии

ФСБ пресекла в Приморском крае противоправную деятельность трех подростков, которые собирали сведения о военнослужащих и планировали теракт на одном из объектов Росгвардии. Об этом рассказали в Центре общественных связей ведомства.

Несовершеннолетние - жители городов Находка и Владивосток, которые действовали по заданию представителя террористической организации, запрещенной в РФ, пишет RT. По указанию куратора подростки собирали данные о работниках органов правопорядка, участвовавших в специальной военной операции.