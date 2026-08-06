В Приморье задержали трех подростков, планировавших теракт на объекте Росгвардии

ФСБ пресекла в Приморском крае противоправную деятельность трех подростков, которые собирали сведения о военнослужащих и планировали теракт на одном из объектов Росгвардии. Об этом рассказали в Центре общественных связей ведомства.

Несовершеннолетние - жители городов Находка и Владивосток, которые действовали по заданию представителя террористической организации, запрещенной в РФ, пишет RT. По указанию куратора подростки собирали данные о работниках органов правопорядка, участвовавших в специальной военной операции.

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«Путем видеозаписи и фотографирования собрали сведения о местах жительства и работы военнослужащих, используемых ими автомобилях и местах парковки, видеокамерах, установленных на их домах и других прилегающих зданиях», - указали в ФСБ.

Также несовершеннолетние собирали информацию о местах вблизи подъездов, позволяющих тайно разместить взрывные устройства для совершения диверсионно-террористического акта на объекте Росгвардии.

Подростки были задержаны и арестованы. Правоохранители возбудили уголовные дела о госизмене и участии в деятельности террористической организации. Фигуранты признали вину и сотрудничают со следствием.

Ранее ФСБ задержала россиянина, причастного к подготовке поджога военкомата в Калужской области.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ТерактФСБПриморский Край

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