Во Франции с 16 марта закроются все учебные заведения

Во Франции с 16 марта прекратят работу все учебные заведения в стране с целью сдерживания распространения коронавируса COVID-2019. Как пишет РИА Новости, соответствующее заявление сделал президент Эммануэль Макрон.

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Отмечается, что будут закрыты образовательные учреждения всех уровней – от детского сада до вуза.

Также Макрон призвал французские компании перевести сотрудников на удаленную работу, а людей пожилого возраста по возможности реже выходить из дома.

Французский лидер выразил уверенность, что в ближайшие месяцы в Европе будет разработано эффективное средство против коронавируса.



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ФОТО: РИА Новости/Ирина Калашникова
ТЕГИ:ФранцияКоронавирус