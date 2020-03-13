Во Франции с 16 марта закроются все учебные заведения
Во Франции с 16 марта прекратят работу все учебные заведения в стране с целью сдерживания распространения коронавируса COVID-2019. Как пишет РИА Новости, соответствующее заявление сделал президент Эммануэль Макрон.
Отмечается, что будут закрыты образовательные учреждения всех уровней – от детского сада до вуза.
Также Макрон призвал французские компании перевести сотрудников на удаленную работу, а людей пожилого возраста по возможности реже выходить из дома.
Французский лидер выразил уверенность, что в ближайшие месяцы в Европе будет разработано эффективное средство против коронавируса.
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