Россия запросила заседание СБ ООН по поставкам оружия Украине

Россия запросила на 18 мая проведение заседания Совета Безопасности ООН по поставкам Западом оружия Киеву, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на заявление первого зампостпреда России при ООН Дмитрия Полянского.

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Как ожидается, оно начнется в 22:00 мск.

Как стало известно ранее, западные страны с декабря направили на Украину более 200 танков и 300 боевых машин пехоты в рамках подготовки ВСУ к контрнаступлению, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: twitter.com/UN_News
ТЕГИ:ОружиеУкраинаСовбез ООН

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