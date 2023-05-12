Россия запросила заседание СБ ООН по поставкам оружия Украине
12 мая 202302:21
Россия запросила на 18 мая проведение заседания Совета Безопасности ООН по поставкам Западом оружия Киеву, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на заявление первого зампостпреда России при ООН Дмитрия Полянского.
Как ожидается, оно начнется в 22:00 мск.
Как стало известно ранее, западные страны с декабря направили на Украину более 200 танков и 300 боевых машин пехоты в рамках подготовки ВСУ к контрнаступлению, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 344 / сут.
Умерли
399 тыс.+28 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+4 985 / сут.
- Россия запросила заседание СБ ООН по поставкам оружия Украине
- Встречи Джейка Салливана и Ван И продолжались более восьми часов
- Эксперт объяснил перенос Зеленским контрнаступления паникой
- Солист «Би-2» Лева не намерен возвращаться в Россию
- В Госдуме предложили ответ в случае применения Украиной Storm Shadow
- Женщина убила четырехлетнего ребенка в Москве
- Стало известно о возможной встрече Папы Римского и Зеленского
- MWM: Россия применила неуязвимое оружие по целям в Киеве
- Главный соперник Эрдогана на выборах обвинил Россию в заговоре
- CNN: США могут ослабить санкции против России
11 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru