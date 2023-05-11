Военкор Коц: ВСУ применили химическое оружие на ореховском направлении
Украинская армия применила химические боеприпасы на ореховском направлении в Запорожской области. Об этом в своем Telegram-канале написал военный корреспондент Александр Коц.
«С ореховского направления сообщают о применении противником химических боеприпасов, от которого после вдоха теряют сознание», - сообщил военкор.
По его словам, украинские подразделения начали наступление на флангах российских сил в Артемовске (Бахмут). Он допустил, что Киев может попытаться перерезать пути снабжения Сватовской группировки.
«Видно, что украинское командование сейчас ставит целью раздергать наши порядки на Сватовском рубеже и параллельно продавить фланги в Артемовске», - добавил Коц.
О начале контрнаступления ВСУ сообщил военный корреспондент ВГТРК Евгений Поддубный, передает «Радиоточка НСН».
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