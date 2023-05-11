Военкор Коц: ВСУ применили химическое оружие на ореховском направлении

«С ореховского направления сообщают о применении противником химических боеприпасов, от которого после вдоха теряют сознание», - сообщил военкор.

По его словам, украинские подразделения начали наступление на флангах российских сил в Артемовске (Бахмут). Он допустил, что Киев может попытаться перерезать пути снабжения Сватовской группировки.

«Видно, что украинское командование сейчас ставит целью раздергать наши порядки на Сватовском рубеже и параллельно продавить фланги в Артемовске», - добавил Коц.

О начале контрнаступления ВСУ сообщил военный корреспондент ВГТРК Евгений Поддубный, передает «Радиоточка НСН».

