Россия уничтожила до 180 зарубежных наемников на Украине

В результате были уничтожены до 180 иностранных наемников и крупная партия иностранных вооружений. Отмечается, что на данных объектах Украиной были развернуты «пункт подготовки и боевого слаживания иностранных наемников перед отправкой в районы боевых действий против российских военнослужащих. Также там хранили поступающее от зарубежных стран вооружения и военную технику.

Как сообщалось ранее, глава Чечни Рамзан Кадыров может находиться на Украине - в зоне российской спецоперации. Ранее Кадыров заявил о «сотнях тысяч молодых людей», желающих поехать на Украину.

