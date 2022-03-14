Россия уничтожила до 180 зарубежных наемников на Украине

Российская армия 13 марта с помощью высокоточного оружия большой дальности нанесла удар по учебным центрам вооруженных сил Украины в населенном пункте Старичи и на военном полигоне Яворовский, сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя представитель Министерства обороны России генерал-майора Игоря Конашенкова.

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В результате были уничтожены до 180 иностранных наемников и крупная партия иностранных вооружений. Отмечается, что на данных объектах Украиной были развернуты «пункт подготовки и боевого слаживания иностранных наемников перед отправкой в районы боевых действий против российских военнослужащих. Также там хранили поступающее от зарубежных стран вооружения и военную технику.

Как сообщалось ранее, глава Чечни Рамзан Кадыров может находиться на Украине - в зоне российской спецоперации. Ранее Кадыров заявил о «сотнях тысяч молодых людей», желающих поехать на Украину.

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