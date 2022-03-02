«Останутся в земле»: Ветеран «Альфы» рассказал, что будет с иностранными наемниками на Украине

Ранее СМИ сообщили, что иностранные наемники прибывают на Украину для участия в боевых действиях против российских военных. По словам Гончарова, пока информации о численности зарубежных войск нет.

«Зеленский объявил, что готов принять иностранных наемников, которые якобы будут защищать националистов Украины. Сегодня, по моей информации, это спецподразделение израильских частных военных компаний, для смеха, может быть, 70 японцев записались и еще кто-то. Но то, что они прибудут на территорию Украины в небольшом количестве – это факт. При этом то, что происходит на Украине, их немного отрезвит. Мы готовы принять этих наемников на украинской земле, чтобы они в ней и остались. Никакое количество наемников Украину уже не спасет», - рассказал он.