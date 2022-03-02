«Останутся в земле»: Ветеран «Альфы» рассказал, что будет с иностранными наемниками на Украине

Полковник Сергей Гончаров считает, что отношение к наемникам у российских солдат и бойцов Донбасса будет отличаться от "уважительного" обращения с ВСУ.

Россия жестко ответит на прибытие иностранных наемников на Украину, которые там и останутся. Об этом в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил президент Международной Ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа», полковник Сергей Гончаров.

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Ранее СМИ сообщили, что иностранные наемники прибывают на Украину для участия в боевых действиях против российских военных. По словам Гончарова, пока информации о численности зарубежных войск нет.

«Зеленский объявил, что готов принять иностранных наемников, которые якобы будут защищать националистов Украины. Сегодня, по моей информации, это спецподразделение израильских частных военных компаний, для смеха, может быть, 70 японцев записались и еще кто-то. Но то, что они прибудут на территорию Украины в небольшом количестве – это факт. При этом то, что происходит на Украине, их немного отрезвит. Мы готовы принять этих наемников на украинской земле, чтобы они в ней и остались. Никакое количество наемников Украину уже не спасет», - рассказал он.

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Ветеран «Альфы» отметил, что Россия жестко ответит на действия иностранных наемников на Украине.

«Показывать деликатность в отношении наемников или нет, это на месте будут решать солдаты и офицеры ДНР и ЛНР, а также те подразделения, которые прибыли к ним на помощь. Я думаю, что к наемникам будет не такое отношение, как к ВСУ. Как бы мы не говорили, но в душе у нас остается нормальное отношение к этим ребятам [украинским военным], и они это прекрасно понимают. А наемники – это люди, которые явно воюют только за большие деньги, поэтому с ними будет разговор намного жестче», - подчеркнул полковник.

При этом он добавил, что Москва может дипломатическим путем предупредить о последствиях.

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«Частные военные компании существуют как коммерческие структуры, поэтому никто им указания давать не может. Россия по дипломатическим каналам может предупредить сторону противника о наших дальнейших действиях в ответ на то, что иностранные наемники воюют за Украину против русских», - заключил Гончаров.

Ранее экс-глава Минобороны ДНР Игорь Стрелков в пресс-центре НСН заявил, что украинский противник скоро «придет в себя», и России потребуются дополнительные силы для контроля за территориями.

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ФОТО: РИА Новости
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