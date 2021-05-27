Россия получила консульский доступ к задержанной в Белоруссии Софии Сапеге

Москва прилагает все усилия для того, чтобы права задержанной в Минске гражданки России Софии Сапеги были соблюдены. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

По словам Захаровой, Россия получила консульский доступ к Софии Сапеге сразу по завершении необходимых юридических процедур со стороны Белоруссии.

Россиянке Сапеге грозит до 12 лет тюрьмы

Адвокат Сапеги Александр Филанович накануне сообщил, что не смог встретиться со своей подзащитной в следственном изоляторе КГБ из-за отсутствия свободных кабинетов.

Софию Сапегу вместе с сооснователем признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала NEXTA Романом Протасевичем задержали 23 мая после экстренной посадки «заминированного» лайнера Ryanair в Минске. Позже россиянку арестовали на два месяца, девушке предъявили подозрение в совершении уголовно-наказуемого деяния, однако подробности дела не разглашаются.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: Instagram / sapega_sofia_
ТЕГИ:БелоруссияМИД РФ
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры