Россия получила консульский доступ к задержанной в Белоруссии Софии Сапеге
Москва прилагает все усилия для того, чтобы права задержанной в Минске гражданки России Софии Сапеги были соблюдены. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радиостанции «Эхо Москвы».
По словам Захаровой, Россия получила консульский доступ к Софии Сапеге сразу по завершении необходимых юридических процедур со стороны Белоруссии.
Адвокат Сапеги Александр Филанович накануне сообщил, что не смог встретиться со своей подзащитной в следственном изоляторе КГБ из-за отсутствия свободных кабинетов.
Софию Сапегу вместе с сооснователем признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала NEXTA Романом Протасевичем задержали 23 мая после экстренной посадки «заминированного» лайнера Ryanair в Минске. Позже россиянку арестовали на два месяца, девушке предъявили подозрение в совершении уголовно-наказуемого деяния, однако подробности дела не разглашаются.
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