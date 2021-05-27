Россия получила консульский доступ к задержанной в Белоруссии Софии Сапеге

Москва прилагает все усилия для того, чтобы права задержанной в Минске гражданки России Софии Сапеги были соблюдены. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

По словам Захаровой, Россия получила консульский доступ к Софии Сапеге сразу по завершении необходимых юридических процедур со стороны Белоруссии.