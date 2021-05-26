Адвокат задержанной в Минске россиянки не смог встретиться с ней в СИЗО

«В дело вступило еще два адвоката. Разрешения на посещение получены двумя адвокатами в 10:00 и 17:00. На момент прибытия адвоката с разрешением в СИЗО КГБ очередь из адвокатов составляла четыре человека», — сообщил Филанович.

Адвокат отметил, что попробует посетить Сапегу завтра.

Кроме того, защитник рассказал, что подал жалобу на задержание россиянки в центральный аппарат белорусского Следственного комитета.

«Правовым основанием для жалобы явилось то, что адвокат не был ознакомлен с документами, касающимися задержания», — пояснил Филанович.

Софию Сапегу вместе с сооснователем признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала NEXTA Романом Протасевичем задержали 23 мая после экстренной посадки «заминированного» лайнера Ryanair в Минске. Позже россиянку арестовали на два месяца, девушке предъявили подозрение в совершении уголовно-наказуемого деяния, однако подробности дела не разглашаются.

