Россиянке Сапеге грозит до 12 лет тюрьмы

Софью Сапегу задержали в Минске 23 мая и арестовали на два месяца. Позже в Telegram-канале «Желтые СЛИВЫ» появилось видео, на котором россиянка признается, что является редактором Telegram-канала «Черная книга Беларуси», который публикует личную информацию о силовиках, сообщил телеканал «360».

Вместе с Сапегой на экстренно посаженном самолете Ryanair летел создатель Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич. Его обвиняют в организации массовых беспорядков и возбуждении социальной вражды, пишет URA.RU.

