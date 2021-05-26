Россиянке Сапеге грозит до 12 лет тюрьмы

Россиянке Софье Сапеге, которую задержали в Минске вместе с журналистом Романом Протасевичем, могут предъявить обвинения в разжигании розни, сообщило РИА Новости со ссылкой на Sputnik. Ей грозит до 12 лет тюрьмы.

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Софью Сапегу задержали в Минске 23 мая и арестовали на два месяца. Позже в Telegram-канале «Желтые СЛИВЫ» появилось видео, на котором россиянка признается, что является редактором Telegram-канала «Черная книга Беларуси», который публикует личную информацию о силовиках, сообщил телеканал «360».

Вместе с Сапегой на экстренно посаженном самолете Ryanair летел создатель Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич. Его обвиняют в организации массовых беспорядков и возбуждении социальной вражды, пишет URA.RU.

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ФОТО: Instagram / sapega_sofia_
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