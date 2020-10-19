Вакцину «Спутник V» будут производить в четырех зарубежных странах

Между тем, ранее в понедельник, 19 октября, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что отечественная вакцина от коронавирусной инфекции с успехом продвигается на мировом рынке Российским фондом прямых инвестиций. Он подчеркнул, что препарат пользуется большим спросом.

Напомним, на минувшей неделе президент РФ Владимир Путин и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед Бен Сальман Аль Сауд обсудили взаимодействие в борьбе с коронавирусом и перспективы использования российской вакцины «Спутник-V».



