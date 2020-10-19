Вакцину «Спутник V» будут производить в четырех зарубежных странах
Российскую вакцину от коронавируса «Спутник V» будут производить в Индии, Корее, Китае и Бразилии. С таким заявлением выступил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев, пишет РИА Новости.
Кроме того, он анонсировал подписание соглашений о поставке российского препарата с Аргентиной и Перу, отмечает RT.
Между тем, ранее в понедельник, 19 октября, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что отечественная вакцина от коронавирусной инфекции с успехом продвигается на мировом рынке Российским фондом прямых инвестиций. Он подчеркнул, что препарат пользуется большим спросом.
Напомним, на минувшей неделе президент РФ Владимир Путин и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед Бен Сальман Аль Сауд обсудили взаимодействие в борьбе с коронавирусом и перспективы использования российской вакцины «Спутник-V».
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