Вакцину «Спутник V» будут производить в четырех зарубежных странах

Российскую вакцину от коронавируса «Спутник V» будут производить в Индии, Корее, Китае и Бразилии. С таким заявлением выступил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев, пишет РИА Новости.

Кроме того, он анонсировал подписание соглашений о поставке российского препарата с Аргентиной и Перу, отмечает RT.

Клинические испытания третьей вакцины от коронавируса стартовали в Петербурге

Между тем, ранее в понедельник, 19 октября, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что отечественная вакцина от коронавирусной инфекции с успехом продвигается на мировом рынке Российским фондом прямых инвестиций. Он подчеркнул, что препарат пользуется большим спросом.

Напомним, на минувшей неделе президент РФ Владимир Путин и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед Бен Сальман Аль Сауд обсудили взаимодействие в борьбе с коронавирусом и перспективы использования российской вакцины «Спутник-V».


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ФОТО: РИА Новости
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