«Я верю в Путина»: Марадона рассказал о ситуации с коронавирусом

Экс-футболист, тренер Диего Марадона в интервью аргентинскому изданию Clarín рассказал, что надеется на российского президента Владимира Путина и появление вакцины от COVID-19.

Легендарный аргентинский футболист заявил, что коронавирус «больше невозможно выносить».

«Я верю в Путина, я убежден, что вскоре у него будет вакцина», — добавил Марадона.

Ранее аргентинцу пришлось уйти на карантин: один из охранников тренера был госпитализирован с коронавирусом.

Марадона рассказал, что инфекция — «худшее, что могло случиться с нами», отметив, что Латинская Америка сильно пострадала из-за распространения COVID-19. Легендарный футболист подчеркнул, что многие люди оказались в тяжёлом положении.

Кроме того, Диего Марадона выразил надежду, что сложная ситуация с коронавирусом вскоре закончится и добавил, что хотел бы видеть аргентинцев счастливыми.

