«Я верю в Путина»: Марадона рассказал о ситуации с коронавирусом
Экс-футболист, тренер Диего Марадона в интервью аргентинскому изданию Clarín рассказал, что надеется на российского президента Владимира Путина и появление вакцины от COVID-19.
Легендарный аргентинский футболист заявил, что коронавирус «больше невозможно выносить».
«Я верю в Путина, я убежден, что вскоре у него будет вакцина», — добавил Марадона.
Ранее аргентинцу пришлось уйти на карантин: один из охранников тренера был госпитализирован с коронавирусом.
Марадона рассказал, что инфекция — «худшее, что могло случиться с нами», отметив, что Латинская Америка сильно пострадала из-за распространения COVID-19. Легендарный футболист подчеркнул, что многие люди оказались в тяжёлом положении.
Кроме того, Диего Марадона выразил надежду, что сложная ситуация с коронавирусом вскоре закончится и добавил, что хотел бы видеть аргентинцев счастливыми.
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