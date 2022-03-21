Россия откроет гумкоридоры из Мариуполя 21 марта
21 марта с 10 часов мск российская сторона откроет гуманитарные коридоры из Мариуполя как в восточном, так и в западном направлении, сообщает РИА Новости со ссылкой на начальника Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаила Мизинцева.
По его словам, военное ведомство РФ предлагает противоборствующим сторонам объявить режим полной тишины и гарантирует его неукоснительное соблюдение с 9:30 мск 21 марта.
Отмечается, что при эвакуации каждому мариупольцу и иностранному гражданину гарантируют добровольный выбор любого из гуманитарных коридоров или право остаться в разблокированном городе.
Президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине 24 февраля. Как отмечал член СПЧ, глава Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН», самое главное в операции на Украине – это соблюдение прав беженцев и минимальные потери.
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