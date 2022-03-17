Минобороны: четыре человека погибли при обстреле гуманитарного коридора из Харькова в Россию

В Минобороны РФ заявили, что вооруженные формирования украинских националистов обстреляли беженцев, пытавшихся выбраться из Харькова по гуманитарному коридору в сторону России, четыре человека погибли.

В военном ведомстве подчеркнули, что российская сторона направит в международные организации обращение о геноциде мирного населения на Украине. В документе будут приведены факты, свидетельствующие о преступлениях украинских властей.

Ранее стало известно, что США дополнительно передадут Украине военную помощь на $800.



