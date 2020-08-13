Россия может возобновить авиасообщение с большинством стран СНГ с 1 сентября

Россия может возобновить сообщение с большинством стран СНГ с 1 сентября. Об этом пишет URA.Ru со ссылкой на источник Ассоциации туроператоров РФ. Правительство может объявить о принятии соответствующего решения в 20-х числах августа.

В первую очередь, Россия откроет границы с Казахстаном, Таджикистаном, Киргизией и Арменией. Белоруссия пока под вопросом, потому что авиакомпания «Белавиа» продлила отмену рейсов в Россию до 21 августа.

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Высока вероятность, что в течение сентября право на международные авиаперелеты получат аэропорты Екатеринбурга, Новосибирска, Владивостока, Сочи, Краснодара и Казани.

Писатель Сергей Лукьяненко поделился в эфире НСН желанием, чтобы мир снова был большим, открытым и общим.

«На самом деле хотелось бы, чтобы больше стран присоединялись к авиасообщению. Чтобы мы смогли снова посещать другие страны, курорты. И сейчас, когда весь мир съежился, сжался, разбежался по каким-то отдельным национальным закоулочкам, от этого появляется очень непривычное и неприятное ощущение. Хочется все-таки вернуться к прежним чувствам, что наш мир огромный и, желательно, общий», – сказал писатель.

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ФОТО: РИА Новости//Григорий Сысоев
ТЕГИ:СНГАвиасообщение
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