Россия может возобновить авиасообщение с большинством стран СНГ с 1 сентября
Россия может возобновить сообщение с большинством стран СНГ с 1 сентября. Об этом пишет URA.Ru со ссылкой на источник Ассоциации туроператоров РФ. Правительство может объявить о принятии соответствующего решения в 20-х числах августа.
В первую очередь, Россия откроет границы с Казахстаном, Таджикистаном, Киргизией и Арменией. Белоруссия пока под вопросом, потому что авиакомпания «Белавиа» продлила отмену рейсов в Россию до 21 августа.
Высока вероятность, что в течение сентября право на международные авиаперелеты получат аэропорты Екатеринбурга, Новосибирска, Владивостока, Сочи, Краснодара и Казани.
Писатель Сергей Лукьяненко поделился в эфире НСН желанием, чтобы мир снова был большим, открытым и общим.
«На самом деле хотелось бы, чтобы больше стран присоединялись к авиасообщению. Чтобы мы смогли снова посещать другие страны, курорты. И сейчас, когда весь мир съежился, сжался, разбежался по каким-то отдельным национальным закоулочкам, от этого появляется очень непривычное и неприятное ощущение. Хочется все-таки вернуться к прежним чувствам, что наш мир огромный и, желательно, общий», – сказал писатель.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
908 тыс.+5 057 / сут.
Умерли
15 384+124 / сут.
Выздоровели
716 тыс.+6 098 / сут.
- Илон Маск готов помочь Белоруссии
- В офисы «Яндекса» и Uber в Минске пришли вооруженные люди
- Стало известно сколько готовы потратить россияне на путешествие в уикенд
- Россия может возобновить авиасообщение с большинством стран СНГ с 1 сентября
- У людей с отрицательным резус-фактором обнаружена уязвимость к COVID-19
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru