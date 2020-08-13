Россия может возобновить авиасообщение с большинством стран СНГ с 1 сентября

Россия может возобновить сообщение с большинством стран СНГ с 1 сентября. Об этом пишет URA.Ru со ссылкой на источник Ассоциации туроператоров РФ. Правительство может объявить о принятии соответствующего решения в 20-х числах августа.

В первую очередь, Россия откроет границы с Казахстаном, Таджикистаном, Киргизией и Арменией. Белоруссия пока под вопросом, потому что авиакомпания «Белавиа» продлила отмену рейсов в Россию до 21 августа.