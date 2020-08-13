Лукьяненко: хочется вновь открытый и общий мир

Писатель Сергей Лукьяненко поделился в эфире НСН желанием, чтобы мир снова был большим, открытым и общим.

Посол Египта в России Ихаб Наср заявил, что Каир надеется на скорейшее возобновление авиасообщения с Россией. Ранее свои границы для российских туристов открыли Великобритания, Танзания, Турция, Кения, Абхазия и Черногория. 8 сентября ожидание возобновление сообщения с Финляндией.

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«На самом деле хотелось бы, чтобы больше стран присоединялись к авиасообщению. Чтобы мы смогли снова посещать другие страны, курорты. Мы все-таки привыкли к тому, что мир большой, мы можем в нем относительно свободно передвигаться. И сейчас, когда весь мир съежился, сжался, разбежался по каким-то отдельным национальным закоулочкам, от этого появляется очень непривычное и неприятное ощущение. Хочется все-таки вернуться к прежним чувствам, что наш мир огромный и, желательно, общий», – сказал писатель.

Кроме того, Сергей Лукьяненко в эксклюзивном интервью НСН предложил поставить в центре Москвы памятник создателям отечественной вакцины от коронавируса.

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Пятаков
ТЕГИ:ТуризмЕгипетСергей Лукьяненко
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