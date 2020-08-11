АТОР: спрос на Турцию сопоставим с показателями прошлого года

Показатели по продажам и бронированию туров в Турцию уже сопоставимы с данными за 2019 год, рассказала в беседе с НСН исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе.

Россия с 10 августа возобновила пассажирские авиарейсы в турецкие курортные города. Речь идет как о регулярных, так и чартерных перевозках. Первые рейсы будут летать из трех разрешенных правительством городов – Москвы, Санкт-Петербурга, Ростова-на-Дону.

