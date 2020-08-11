АТОР: спрос на Турцию сопоставим с показателями прошлого года
Показатели по продажам и бронированию туров в Турцию уже сопоставимы с данными за 2019 год, рассказала в беседе с НСН исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе.
Россия с 10 августа возобновила пассажирские авиарейсы в турецкие курортные города. Речь идет как о регулярных, так и чартерных перевозках. Первые рейсы будут летать из трех разрешенных правительством городов – Москвы, Санкт-Петербурга, Ростова-на-Дону.
«Еще год назад никто не мог подумать, что это станет практически событием года. Вылетают рейсы практически со стопроцентной загрузкой, по оценке туроператоров, спрос настолько высок, что даже сопоставим с аналогичными показателями прошлого года», – сказала она.
Кроме того, Майя Ломидзе в эксклюзивном интервью НСН подчеркнула, что программа по возврату денег за поездки внутри страны, которая стартует 21 августа – самый эффективный инструмент стимулирования спроса и роста туристического потока на российских курортах.
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