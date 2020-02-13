Россия и Сирия против Турции и США. Война уже идет?

Глава российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Юрий Боренков сообщил о конфликте между американскими военными и гражданскими лицами. Погиб 14-летний подросток, еще один из гражданских людей ранен. Причиной открытия огня стало отклонение колонны США от маршрута, американские военные были остановлены правительственной армией Сирии. Российские военные, прибывшие на место, смогли предотвратить эскалацию конфликта. Также они обеспечили выход военных США в пункт базирования в провинции Хасеке.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвинил режим лидера Сирии Башара Асада и действующих вместе с его армией российских военных в нападении на мирных жителей в Идлибе. Но Анкара боится войны с Россией, об этом НСН рассказал президент Института Ближнего Востока Евгений Сатановский.

«Эрдоган ни к чему не готов. Он блефует, как всегда. Война с Россией – это страшный сон для Турции. А в Сирии, может, и готов. У него уровень истерии дошел до уровня, который был в 2015 году, перед свержением Асада, до которого, как ему казалось, оставалась пара месяцев. Если на стене висит ружье, то, согласно классике, оно должно выстрелить хотя бы в третьем акте. А там у всех есть "ружья". Какое-нибудь, наверняка, да пальнет», - сказал востоковед.