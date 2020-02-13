Россия и Сирия против Турции и США. Война уже идет?
Президент Института Ближнего Востока Евгений Сатановский в эфире НСН заявил, что конфликт между странами уже давно стал настоящей войной, только вслух об этом говорят не все.
Глава российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Юрий Боренков сообщил о конфликте между американскими военными и гражданскими лицами. Погиб 14-летний подросток, еще один из гражданских людей ранен. Причиной открытия огня стало отклонение колонны США от маршрута, американские военные были остановлены правительственной армией Сирии. Российские военные, прибывшие на место, смогли предотвратить эскалацию конфликта. Также они обеспечили выход военных США в пункт базирования в провинции Хасеке.
Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвинил режим лидера Сирии Башара Асада и действующих вместе с его армией российских военных в нападении на мирных жителей в Идлибе. Но Анкара боится войны с Россией, об этом НСН рассказал президент Института Ближнего Востока Евгений Сатановский.
«Эрдоган ни к чему не готов. Он блефует, как всегда. Война с Россией – это страшный сон для Турции. А в Сирии, может, и готов. У него уровень истерии дошел до уровня, который был в 2015 году, перед свержением Асада, до которого, как ему казалось, оставалась пара месяцев. Если на стене висит ружье, то, согласно классике, оно должно выстрелить хотя бы в третьем акте. А там у всех есть "ружья". Какое-нибудь, наверняка, да пальнет», - сказал востоковед.
При этом Евгений Сатановский уверен, что война между Турцией и Сирией уже идет. Так на прошлой неделе турецкая армия ликвидировала порядка 76 военнослужащих сирийских правительственных войск в ответ на обстрел сирийской стороной.
«Идет прямая атака Турции на сирийскую территорию или Турция своих боевиков использует, как годами это делала. Во всяком случае, в Сирии, по крайней мере, у Асада, турецкие войска на сирийской территории воспринимают именно так», - сказал в беседе с НСН Евгений Сатановский.
К слову, в Анкару во вторник прилетел спецпредставитель Госдепартамента США по Сирии Джеймс Джеффри. Он назвал Россию и Сирию угрозой для турецких военных в зоне деэскалации в Идлибе.
Джеффри заявил, что военные Турции, которая является союзником США по НАТО, находятся лицом к лицу с большой опасностью.
Старший советник посла США в Анкаре Дэвида Майкла Саттерфилда Рич Аутзен, сопровождавший Джеймса Джеффри, от имени посольства заявил: «Мы решительно осуждаем атаки дамасского режима. Мы хотим быть максимально солидарными, поэтому мы будем продолжать поддерживать тесный контакт с нашими турецкими союзниками».
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