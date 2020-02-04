Сатановский: Между Турцией и Сирией де-факто уже идет война

4 февраля 202011:02
Саша Бусова

Президент Института Ближнего Востока в эфире НСН заявил, что страны Запада поддерживают военное вмешательство Турции в Сирии.

Турецкая армия ликвидировала порядка 76 военнослужащих сирийских правительственных войск в ответ на обстрел сирийской стороной, сообщило агентство Anadolu со ссылкой на главу турецкого министерства обороны Хулуси Акара. В ходе операции турецкие военные нанесли удары по 54 сирийским объектам. Ранее от обстрела погибли пять турецких военных и трое гражданских, говорил президент Турции Тайип Эрдоган.

Президент Института Ближнего Востока Евгений Сатановский в беседе с НСН заявил, что фактически две страны уже давно воюют, поэтому подобные столкновения являются нормой в свете сложившихся обстоятельств.

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«Де-факто война между Турцией и Сирией идет с того момента, как Эрдоган инициировал и начал вхождение Турции вместе с Катаром и Саудовской Аравией, развязавшими гражданскую войну в Сирии. Западные державы только поддержали инициативы Анкары. Идет прямая атака Турции на сирийскую территорию, или Турция своих боевиков использует, как годами это делала. Во всяком случае, в Сирии, по крайней мере, у Асада, турецкие войска на сирийской территории воспринимают именно так», - сказал Сатановский.

Ранее старший преподаватель Школы востоковедения НИУ ВШЭ Андрей Чупрыгин в эфире НСН объяснил такую разницу в погибших.


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