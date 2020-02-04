Сатановский: Между Турцией и Сирией де-факто уже идет война

Турецкая армия ликвидировала порядка 76 военнослужащих сирийских правительственных войск в ответ на обстрел сирийской стороной, сообщило агентство Anadolu со ссылкой на главу турецкого министерства обороны Хулуси Акара. В ходе операции турецкие военные нанесли удары по 54 сирийским объектам. Ранее от обстрела погибли пять турецких военных и трое гражданских, говорил президент Турции Тайип Эрдоган.

Президент Института Ближнего Востока Евгений Сатановский в беседе с НСН заявил, что фактически две страны уже давно воюют, поэтому подобные столкновения являются нормой в свете сложившихся обстоятельств.