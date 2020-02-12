Страшный сон Эрдогана: война с Россией
Президент Института Ближнего Востока в беседе с НСН рассказал, готов ли турецкий президент к прямому военному столкновению с Россией.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвинил режим лидера Сирии Башара Асада и действующих вместе с его армией российских военных в нападении на мирных жителей в Идлибе. По его словам, число погибших турецких военных возросло до 14 человек, ранения получили еще 45 военнослужащих. Эрдоган пригрозил, что если в Идлибе будет ранен еще хотя бы один турецкий военный, турки начнут наносить удары по сирийским войскам везде, где смогут.
Президент Института Ближнего Востока Евгений Сатановский в беседе с НСН рассказал, готов ли турецкий президент к прямому военному столкновению с Россией.
«Эрдоган ни к чему не готов. Он блефует, как всегда. Война с Россией – это страшный сон для Турции. А в Сирии, может, и готов. У него уровень истерии дошел до уровня, который был в 2015 году, перед свержением Асада, до которого, как ему казалось, оставалась пара месяцев. Если на стене висит ружье, то, согласно классике, оно должно выстрелить хотя бы в третьем акте. А там у всех есть "ружья". Какое-нибудь, наверняка, да пальнет», - сказал востоковед.
Ранее в результате артобстрела турецкого поста в районе Тафтаназа в провинции Идлиб были убиты пятеро турецких военнослужащих, еще пятеро были ранены.
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