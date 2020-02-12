Страшный сон Эрдогана: война с Россией

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвинил режим лидера Сирии Башара Асада и действующих вместе с его армией российских военных в нападении на мирных жителей в Идлибе. По его словам, число погибших турецких военных возросло до 14 человек, ранения получили еще 45 военнослужащих. Эрдоган пригрозил, что если в Идлибе будет ранен еще хотя бы один турецкий военный, турки начнут наносить удары по сирийским войскам везде, где смогут.

Президент Института Ближнего Востока Евгений Сатановский в беседе с НСН рассказал, готов ли турецкий президент к прямому военному столкновению с Россией.