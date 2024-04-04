Россия атаковала базу иностранных наемников ВСУ под Харьковом
Российская армия атаковала базу иностранных наемников ВСУ около населенного пункта Мерефа (Харьковская область). Об этом сообщило Минобороны России.
По данным представителей ведомства, удар нанесли беспилотники и оперативно-тактическая авиация.
В Минобороны отметили, что всего российская армия за время проведения спецоперации России на Украине ликвидировала 20596 единиц специальной военной автомобильной техники, 15687 танков и 8654 орудия полевой артиллерии.
Ранее глава Минобороны Молдавии Анатолий Носатый заявил, что в рядах Вооруженных сил Украины есть молдавские наемники.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru