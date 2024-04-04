Россия атаковала базу иностранных наемников ВСУ под Харьковом

Российская армия атаковала базу иностранных наемников ВСУ около населенного пункта Мерефа (Харьковская область). Об этом сообщило Минобороны России.

На Украине сообщили о взрывах в Харькове

По данным представителей ведомства, удар нанесли беспилотники и оперативно-тактическая авиация.

В Минобороны отметили, что всего российская армия за время проведения спецоперации России на Украине ликвидировала 20596 единиц специальной военной автомобильной техники, 15687 танков и 8654 орудия полевой артиллерии.

Ранее глава Минобороны Молдавии Анатолий Носатый заявил, что в рядах Вооруженных сил Украины есть молдавские наемники.


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ФОТО: РИА Новости / Станислав Красильников
ТЕГИ:НаемникиЛиквидацияСпецоперацияРоссийская АрмияВСУ

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