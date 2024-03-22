Минобороны Молдавии: в рядах ВСУ есть молдавские наемники
22 марта 202405:35
В рядах Вооруженных сил Украины есть молдавские наемники, сообщил в эфире телеканала TV8 глава Минобороны Молдавии Анатолий Носатый.
Министр не смог уточнить их количество, однако отметил, что они выступают по собственной инициативе, вступив в военные структуры Украины.
Ранее румынские наемники заявили об участии в атаках на приграничные территории России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru