Минобороны Молдавии: в рядах ВСУ есть молдавские наемники

В рядах Вооруженных сил Украины есть молдавские наемники, сообщил в эфире телеканала TV8 глава Минобороны Молдавии Анатолий Носатый.

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Министр не смог уточнить их количество, однако отметил, что они выступают по собственной инициативе, вступив в военные структуры Украины.

Ранее румынские наемники заявили об участии в атаках на приграничные территории России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: pixabay.com
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