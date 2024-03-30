На Украине сообщили о взрывах в Харькове
30 марта 202411:45
В украинском городе Харькове произошел взрыв, пишет местное издание «СТРАНА.ua».
Подробностей происшествия не сообщается, отмечает RT.
Ранее координатор Николаевского подполья Сергей Лебедев 28 марта сообщил РИА Новости, что российская армия ночью нанесла серию ударов по Харькову и ликвидировала порядка 50 солдат Украины, диверсантов и наемников.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru