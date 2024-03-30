На Украине сообщили о взрывах в Харькове

В украинском городе Харькове произошел взрыв, пишет местное издание «СТРАНА.ua».

СМИ: Харьков погрузился во мрак после удара по стратегическим объектам

Подробностей происшествия не сообщается, отмечает RT.

Ранее координатор Николаевского подполья Сергей Лебедев 28 марта сообщил РИА Новости, что российская армия ночью нанесла серию ударов по Харькову и ликвидировала порядка 50 солдат Украины, диверсантов и наемников.

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ФОТО: РИА Новости / Виктор Антонюк
ТЕГИ:ВзрывыУкраинаХарьков

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