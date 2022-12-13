Российское правительство сформулировало ответ на нефтяной потолок цен

Правительство согласовало проект указа Владимира Путина в ответ на введение странами ЕС, США и Австралией потолка цен на поставки российской нефти по морю на уровне 60 долларов за баррель. Об этом сообщило издание «Ведомости».

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Документ предполагает отказ от поставок нефти государствам, которые поддержали ограничения. Так, запрещается экспорт нефти, если в тексте контракта в качестве получателя числится страна, поддержавшая санкции. Кроме того, нефть нельзя продавать, если в договоре потолок указан как условие либо фигурируют референтные цены, соответствующие потолку.

Отмечается, что указ позволяет обходить ограничения на заключение сделок, но допустимо это только с разрешения правительства. Документ не затрагивает договоры, заключенные до 5 декабря 2022 года. Указ начнет действовать с момента подписания до 1 июля 2023 года. При необходимости его можно будет продлить.

Ранее в Центробанке России назвали потолок цен на российскую нефть новым шоком, который негативно повлияет на экономическую активность внутри страны. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Максим Богодвид
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