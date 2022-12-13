Российское правительство сформулировало ответ на нефтяной потолок цен
Правительство согласовало проект указа Владимира Путина в ответ на введение странами ЕС, США и Австралией потолка цен на поставки российской нефти по морю на уровне 60 долларов за баррель. Об этом сообщило издание «Ведомости».
Документ предполагает отказ от поставок нефти государствам, которые поддержали ограничения. Так, запрещается экспорт нефти, если в тексте контракта в качестве получателя числится страна, поддержавшая санкции. Кроме того, нефть нельзя продавать, если в договоре потолок указан как условие либо фигурируют референтные цены, соответствующие потолку.
Отмечается, что указ позволяет обходить ограничения на заключение сделок, но допустимо это только с разрешения правительства. Документ не затрагивает договоры, заключенные до 5 декабря 2022 года. Указ начнет действовать с момента подписания до 1 июля 2023 года. При необходимости его можно будет продлить.
Ранее в Центробанке России назвали потолок цен на российскую нефть новым шоком, который негативно повлияет на экономическую активность внутри страны. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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