Первая ракетка России Андреева проиграла на Australian Open и покинула турнир

Матч прошёл 25 января на кортах Мельбурна и завершился победой Свитолиной в двух сетах со счётом 6:2, 6:4. Для 18-летней россиянки это уже третий подряд вылет на этой стадии в Мельбурне.

Свитолина (12-я ракетка мира) вышла в свой четвёртый четвертьфинал Australian Open в карьере. В 1/4 финала она встретится с американкой Кори Гауфф (3-я в рейтинге).

Андреева оставалась последней представительницей России в женском одиночном разряде турнира.

Ранее сегодня с Australian Open-2026 выбыл Даниил Медведев, проигравший в четвёртом круге американцу Лернеру Тьену.

Australian Open-2026 проходит в Мельбурне с 18 января по 1 февраля. Общий призовой фонд турнира составляет 111,5 миллиона австралийских долларов (примерно 75 миллионов долларов США), передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

