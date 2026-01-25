Первая ракетка России Андреева проиграла на Australian Open и покинула турнир
Первая ракетка России Мирра Андреева завершила выступление на Australian Open-2026 в четвёртом круге, уступив в 1/8 финала украинке Элине Свитолиной.
Матч прошёл 25 января на кортах Мельбурна и завершился победой Свитолиной в двух сетах со счётом 6:2, 6:4. Для 18-летней россиянки это уже третий подряд вылет на этой стадии в Мельбурне.
Свитолина (12-я ракетка мира) вышла в свой четвёртый четвертьфинал Australian Open в карьере. В 1/4 финала она встретится с американкой Кори Гауфф (3-я в рейтинге).
Андреева оставалась последней представительницей России в женском одиночном разряде турнира.
Ранее сегодня с Australian Open-2026 выбыл Даниил Медведев, проигравший в четвёртом круге американцу Лернеру Тьену.
Australian Open-2026 проходит в Мельбурне с 18 января по 1 февраля. Общий призовой фонд турнира составляет 111,5 миллиона австралийских долларов (примерно 75 миллионов долларов США), передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
