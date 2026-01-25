МВД: Мошенники начали вымогать деньги за нераспространение порнографии, созданной ИИ

По её словам, мошенники осуществляют телефонные звонки и рассылают SMS-сообщения с требованиями имущественного характера, угрожая распространением сгенерированных искусственным интеллектом порочащих материалов. В одном из зафиксированных случаев неизвестный неоднократно связывался с жертвой от имени коллекторской организации, требуя выполнить онлайн-платёж. «Коллектор» угрожал разместить порнографические изображения, созданные нейросетью, которые порочат честь и достоинство потерпевшей, а также могут причинить существенный вред её законным правам и интересам близких.

Ранее в МВД сообщили о массовой рассыки фишинговых SMS и емейлов, в которых предлагают установить якобы «обновлённый» или «работающий» WhatsApp (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ), передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».