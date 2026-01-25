Песков: Ни Россия, ни США никогда ничего не будут обсуждать с Каллас

«Ни мы ничего с ней никогда не будем обсуждать, ни американцы ничего с ней не будут обсуждать. И это очевидно», - сказал Песков.

По словам Пескова, единственный выход - дождаться, когда она покинет должность.

Представитель Кремля также резко раскритиковал нынешнее руководство Евросоюза, назвав его функционерами, которые отличаются малограмотностью, некомпетентностью и неспособностью смотреть в будущее. Он подчеркнул отсутствие в Брюсселе настоящих политических визионеров.



Песков также указал, что вся система международных отношений сегодня страдает от деградации политиков, находящихся у власти в европейских странах. По его оценке, это серьёзно затрудняет конструктивный диалог и поиск решений глобальных проблем.

Ранее Песков заявил, что в США заморожено почти $5 млрд. российских активов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».