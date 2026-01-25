Песков: Ни Россия, ни США никогда ничего не будут обсуждать с Каллас

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ни Россия, ни США не намерены вести какие-либо обсуждения с главой дипломатии Евросоюза Каей Каллас, пока она занимает этот пост. Об этом он сообщил журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.

«Ни мы ничего с ней никогда не будем обсуждать, ни американцы ничего с ней не будут обсуждать. И это очевидно», - сказал Песков.

По словам Пескова, единственный выход - дождаться, когда она покинет должность.

Представитель Кремля также резко раскритиковал нынешнее руководство Евросоюза, назвав его функционерами, которые отличаются малограмотностью, некомпетентностью и неспособностью смотреть в будущее. Он подчеркнул отсутствие в Брюсселе настоящих политических визионеров.

Песков также указал, что вся система международных отношений сегодня страдает от деградации политиков, находящихся у власти в европейских странах. По его оценке, это серьёзно затрудняет конструктивный диалог и поиск решений глобальных проблем.

ФОТО: ТАСС / Павел Бедняков
ТЕГИ:Дмитрий ПесковЕвросоюзРоссия

