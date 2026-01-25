Песков: Ни Россия, ни США никогда ничего не будут обсуждать с Каллас
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ни Россия, ни США не намерены вести какие-либо обсуждения с главой дипломатии Евросоюза Каей Каллас, пока она занимает этот пост. Об этом он сообщил журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.
«Ни мы ничего с ней никогда не будем обсуждать, ни американцы ничего с ней не будут обсуждать. И это очевидно», - сказал Песков.
По словам Пескова, единственный выход - дождаться, когда она покинет должность.
Представитель Кремля также резко раскритиковал нынешнее руководство Евросоюза, назвав его функционерами, которые отличаются малограмотностью, некомпетентностью и неспособностью смотреть в будущее. Он подчеркнул отсутствие в Брюсселе настоящих политических визионеров.
Песков также указал, что вся система международных отношений сегодня страдает от деградации политиков, находящихся у власти в европейских странах. По его оценке, это серьёзно затрудняет конструктивный диалог и поиск решений глобальных проблем.
Ранее Песков заявил, что в США заморожено почти $5 млрд. российских активов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Зарубин: Кушнер и Грюнбаум пришли в Кремль в кольцах, измеряющих уровень стресса
- Умер экс-гитарист группы «Любэ» Юрий Рыманов
- В Дагестане хотят наградить спасших упавших в воду женщину с ребенком россиян
- «Оскар» — за «Битвой»: Шнейдерова не удивили 16 номинаций «Грешников» на премию
- Песков: Ни Россия, ни США никогда ничего не будут обсуждать с Каллас
- Свыше 500 тысяч домов остались без электричества в США из-за снежной бури
- «Хотят нагнать хайп»: BadComedian возмутили 16 номинаций «Грешников» на «Оскар»
- Уиткофф назвал переводчика Путина легендой
- Первая ракетка России Андреева проиграла на Australian Open и покинула турнир
- МВД: Мошенники начали вымогать деньги за нераспространение порнографии, созданной ИИ
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru