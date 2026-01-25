Свыше 500 тысяч домов остались без электричества в США из-за снежной бури

Наиболее серьёзно пострадали несколько южных штатов. В Теннесси без света остались свыше 128 тысяч потребителей. В Техасе зафиксировано более 126 тысяч отключений, преимущественно в восточных и центральных районах. В Миссисипи без электричества остались почти 115 тысяч объектов, а в Луизиане — более 85 тысяч, включая пригороды Нового Орлеана.

Национальная метеорологическая служба предупреждает, что в ближайшие сутки опасная погода сохранится в широкой полосе от восточного Техаса через долину Миссисипи до западной и центральной частей Северной Каролины. Ожидается значительное накопление льда, а также обильный снегопад.

Чрезвычайное положение объявлено как минимум в 21 штате, включая Техас, Луизиану, Миссисипи, Теннесси, Арканзас, Кентукки, Джорджию, Северную Каролину и Алабаму.

Буря уже привела к отмене тысяч авиарейсов, закрытию школ, автомагистралей и многочисленным рекомендациям оставаться дома. В наиболее пострадавших районах наблюдаются перебои с водоснабжением и связью. Восстановительные бригады работают в сложных условиях из-за продолжающихся осадков и низких температур. Метеорологи отмечают, что пик отключений ещё может быть впереди, поскольку ледяной дождь в ряде регионов не прекратился.

В прошлом году в США как минимум 10 человек погибли из-за снежной бури, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».