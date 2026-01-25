Свыше 500 тысяч домов остались без электричества в США из-за снежной бури
Число домохозяйств и предприятий в США, оставшихся без электричества из-за мощной зимней бури Fern, превысило полмиллиона. По данным агрегатора PowerOutage на утро 25 января 2026 года (по восточному времени США), общее количество отключений достигло 523 067.
Наиболее серьёзно пострадали несколько южных штатов. В Теннесси без света остались свыше 128 тысяч потребителей. В Техасе зафиксировано более 126 тысяч отключений, преимущественно в восточных и центральных районах. В Миссисипи без электричества остались почти 115 тысяч объектов, а в Луизиане — более 85 тысяч, включая пригороды Нового Орлеана.
Национальная метеорологическая служба предупреждает, что в ближайшие сутки опасная погода сохранится в широкой полосе от восточного Техаса через долину Миссисипи до западной и центральной частей Северной Каролины. Ожидается значительное накопление льда, а также обильный снегопад.
Чрезвычайное положение объявлено как минимум в 21 штате, включая Техас, Луизиану, Миссисипи, Теннесси, Арканзас, Кентукки, Джорджию, Северную Каролину и Алабаму.
Буря уже привела к отмене тысяч авиарейсов, закрытию школ, автомагистралей и многочисленным рекомендациям оставаться дома. В наиболее пострадавших районах наблюдаются перебои с водоснабжением и связью. Восстановительные бригады работают в сложных условиях из-за продолжающихся осадков и низких температур. Метеорологи отмечают, что пик отключений ещё может быть впереди, поскольку ледяной дождь в ряде регионов не прекратился.
В прошлом году в США как минимум 10 человек погибли из-за снежной бури, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
