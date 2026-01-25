Уиткофф назвал переводчика Путина легендой

Напомним, что переводчиком Путина является старший советник департамента лингвистического обеспечения МИД РФ Алексей Садыков.

Перед началом переговоров в Кремле 22 января Уиткофф, увидев переводчика, обратился к нему с теплыми словами: «О, легенда! Я теперь могу распознать ваш голос», - сказал Уиткофф. Он также подчеркнул, что это лучший голос на всей Земле.

Кадры момента опубликовал в своём Telegram-канале журналист «России 1» Павел Зарубин.

Встреча Владимира Путина с американской делегацией во главе со Стивом Уиткоффом прошла в ночь на 23 января в Кремле и продолжалась около четырёх часов. Стороны обсудили вопросы урегулирования украинского кризиса.

После завершения встречи Уиткофф отправился в Абу-Даби, где продолжилась работа трёхсторонних рабочих групп по украинскому урегулированию с участием России, США и Украины, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».