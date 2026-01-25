Уиткофф назвал переводчика Путина легендой
Специальный посланник президента США Стив Уиткофф высоко оценил профессионализм переводчика президента России Владимира Путина, назвав его легендой. Об этом сообщают РИА Новости.
Напомним, что переводчиком Путина является старший советник департамента лингвистического обеспечения МИД РФ Алексей Садыков.
Перед началом переговоров в Кремле 22 января Уиткофф, увидев переводчика, обратился к нему с теплыми словами: «О, легенда! Я теперь могу распознать ваш голос», - сказал Уиткофф. Он также подчеркнул, что это лучший голос на всей Земле.
Кадры момента опубликовал в своём Telegram-канале журналист «России 1» Павел Зарубин.
Встреча Владимира Путина с американской делегацией во главе со Стивом Уиткоффом прошла в ночь на 23 января в Кремле и продолжалась около четырёх часов. Стороны обсудили вопросы урегулирования украинского кризиса.
После завершения встречи Уиткофф отправился в Абу-Даби, где продолжилась работа трёхсторонних рабочих групп по украинскому урегулированию с участием России, США и Украины, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- «Оскар» — за «Битвой»: Шнейдерова не удивили 16 номинаций «Грешников» на премию
- Песков: Ни Россия, ни США никогда ничего не будут обсуждать с Каллас
- Свыше 500 тысяч домов остались без электричества в США из-за снежной бури
- «Хотят нагнать хайп»: BadComedian возмутили 16 номинаций «Грешников» на «Оскар»
- Уиткофф назвал переводчика Путина легендой
- Первая ракетка России Андреева проиграла на Australian Open и покинула турнир
- МВД: Мошенники начали вымогать деньги за нераспространение порнографии, созданной ИИ
- Неинвазивное пренатальное тестирование стало бесплатным по ОМС
- Роспотребнадзор дал рекомендации после вспышки в Индии вируса Нипах
- Ефимов: В Ново-Переделкине свыше 300 жителей начали переселение по реновации
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru