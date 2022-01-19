Российское посольство призвало Вашингтон отказаться от планов поставок оружия Киеву

Отмечается, что вместо этого США «следовало бы воспользоваться своим влиянием на власти Украины, чтобы убедить их прекратить саботаж минских договоренностей».

В дипмисси подчеркнули, что «Россия ни на кого не собирается нападать», а практика перемещения войск на собственной земле - суверенное право.

Тем временем, Великобритания направила на Украину три самолета с вооружением. Два борта из Лондона прибыли на Украину накануне, третий самолет с оружием приземлился в Киеве утром во вторник.

