Российское посольство призвало Вашингтон отказаться от планов поставок оружия Киеву

Американские власти, если они действительно привержены дипломатическому урегулированию конфликта вокруг Киева, должны отказаться от планов поставок новых партий вооружений Киеву, следует из заявления российского посольства в Вашингтоне в Facebook.

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Отмечается, что вместо этого США «следовало бы воспользоваться своим влиянием на власти Украины, чтобы убедить их прекратить саботаж минских договоренностей».

В дипмисси подчеркнули, что «Россия ни на кого не собирается нападать», а практика перемещения войск на собственной земле - суверенное право.

Тем временем, Великобритания направила на Украину три самолета с вооружением. Два борта из Лондона прибыли на Украину накануне, третий самолет с оружием приземлился в Киеве утром во вторник.

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