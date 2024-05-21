Курс евро на Мосбирже опустился ниже 98 рублей впервые с 8 мая

Так, курс евро расчетами «завтра» на 17:00 мск снижается на 67 копеек, до 97,96 рубля, доллара – на 52 копейки, до 90,23 рубля, юаня – на 7 копеек, до 12,43 рубля.

Ранее эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин заявил, что курс рубля может перейти к устойчивому снижению после 28 мая. По его словам, ключевую поддержку национальной валюте России на данный момент оказывает приближение пика налоговых платежей российских экспортеров, который приходится на 28 мая, передает «Радиоточка НСН».

