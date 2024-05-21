СМИ: Американская компания намерена разместить в космосе склады с оружием

Согласно данным, стартап Inversion Space работает над многоразовой капсулой, которая предназначена для хранения боеприпасов в космосе и их доставке в любую точку Земли по первому требованию Пентагона. Соучредитель и гендиректор компании Джастин Фиаскетти отметил, что когда «груз» понадобиться, его будут доставлять менее чем за час.

По словам Фиаскетти, в многоразовых капсулах можно хранить, в частности, боевое снаряжение, медикаменты и небольшие разведывательные беспилотники.

Ранее Совет Безопасности ООН на заседании не принял проект резолюции России, направленной на предотвращение гонки вооружений в космосе, передает «Радиоточка НСН».

