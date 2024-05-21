Дрон-камикадзе в белгородском Муроме повредил объект связи
Беспилотный летательный аппарат Вооруженных сил Украины атаковал село Муром Шебекинского городского округа в Белгородской области. Люди не пострадали, однако взрыв повредил инфраструктурный объект связи, проинформировал губернатор Вячеслав Гладков.
Аварийные бригады приступят к восстановительным работам после разрешения министерства обороны. Ранее во вторник, 21 мая Гладков сообщил, что дроны-камикадзе атаковали сразу несколько населенных пунктов Борисовского района. Жители также не пострадали.
Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН» над всей Белгородской областью сегодня также в очередной раз объявлялась ракетная опасность.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru