Сын Андрея Макаревича заявил, что занялся режиссурой

Сын певца Андрея Макаревича (признан в РФ иноагентом) Иван заявил, что занялся режиссурой. Об этом сын лидера группы «Машина времени» сообщил на церемонии вручения Премии Гильдии кастинг-директоров.

Макаревичу грозит уголовное дело за нарушение правил иноагента
«Я сейчас стал режиссерствовать сам и понял, насколько это по-другому работает, когда ты как актер на это смотришь, как режиссер. Иногда, вроде бы, все хорошо, но ансамбль не складывается», - цитирует Ивана Макаревича сайта «Страсти».

Ранее стало известно, что Андрей Макаревич после переезда в Израиль повысил гонорар за свои выступления, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН». По данным СМИ, музыкант стал брать за выступление на пять тысяч евро больше. Так, ценник на выступление Макаревича вырос до 35 тысяч евро (около 3,4 миллиона рублей).

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: ТАСС
ТЕГИ:МузыкаМузыкантыРежиссерАндрей Макаревич

Горячие новости

Все новости

партнеры