Сын Андрея Макаревича заявил, что занялся режиссурой
21 мая 202417:05
Сын певца Андрея Макаревича (признан в РФ иноагентом) Иван заявил, что занялся режиссурой. Об этом сын лидера группы «Машина времени» сообщил на церемонии вручения Премии Гильдии кастинг-директоров.
«Я сейчас стал режиссерствовать сам и понял, насколько это по-другому работает, когда ты как актер на это смотришь, как режиссер. Иногда, вроде бы, все хорошо, но ансамбль не складывается», - цитирует Ивана Макаревича сайта «Страсти».
Ранее стало известно, что Андрей Макаревич после переезда в Израиль повысил гонорар за свои выступления, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН». По данным СМИ, музыкант стал брать за выступление на пять тысяч евро больше. Так, ценник на выступление Макаревича вырос до 35 тысяч евро (около 3,4 миллиона рублей).
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru