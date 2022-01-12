Эстония окажет военную помощь Украине
Эстония планирует обеспечить Украине военную помощь в виде модульного полевого госпиталя для нужд военных и оружия. Об этом сообщает ТАСС.
Соответствующее заявление сделал посол Эстонии на Украине Каимо Кууск. Он отметил, что госпиталь будет поставлен на Украину совместно с Германией. По его словам, немецкая сторона финансирует проект, а Эстония производит.
Среди оружия, которое Эстония намерена предоставить Украине, противотанковое вооружение, ракетные комплексы Javelin и 122-миллиметровые гаубицы.
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