Эстония окажет военную помощь Украине

Эстония планирует обеспечить Украине военную помощь в виде модульного полевого госпиталя для нужд военных и оружия. Об этом сообщает ТАСС.

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Соответствующее заявление сделал посол Эстонии на Украине Каимо Кууск. Он отметил, что госпиталь будет поставлен на Украину совместно с Германией. По его словам, немецкая сторона финансирует проект, а Эстония производит.

Среди оружия, которое Эстония намерена предоставить Украине, противотанковое вооружение, ракетные комплексы Javelin и 122-миллиметровые гаубицы.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:УкраинаЭстония
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