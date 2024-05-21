Минюст признал Freedom House нежелательной в России организацей
Американскую международную неправительственную организацию Freedom House, Inc. внесли в перечень нежелательных в России. Об этом сообщает пресс-служба Минюста РФ.
В Генпркуратуре России ранее указали, что Freedom House содействует установлению так называемой «главенствующей» роли США в мире, участвует в продвижении политики недружественных стран по конфликту на Украине и дискредитации Вооруженных Сил РФ, призывает к увеличению санкционного давления на Москву.
Также в перечень организаций, чья деятельность на территории России является нежелательной, внесли украинский фонд помощи ВСУ «Вернись живым» и эстонскую НПО Stop Occupation of Karelia.
Ранее Минюст РФ внёс в список иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории России, основанный дочерью убитого политика Бориса Немцова Жанной германский Boris Nemtsov Foundation for Freedom («Фонд Бориса Немцова за свободу»), сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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