Минюст признал Freedom House нежелательной в России организацей

В Генпркуратуре России ранее указали, что Freedom House содействует установлению так называемой «главенствующей» роли США в мире, участвует в продвижении политики недружественных стран по конфликту на Украине и дискредитации Вооруженных Сил РФ, призывает к увеличению санкционного давления на Москву.

Также в перечень организаций, чья деятельность на территории России является нежелательной, внесли украинский фонд помощи ВСУ «Вернись живым» и эстонскую НПО Stop Occupation of Karelia.

Ранее Минюст РФ внёс в список иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории России, основанный дочерью убитого политика Бориса Немцова Жанной германский Boris Nemtsov Foundation for Freedom («Фонд Бориса Немцова за свободу»), сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

