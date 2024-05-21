В WhatsApp появится функция сброса счетчика непрочитанных сообщений
В мессенджере WhatsApp (принадлежит корпорации Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России) появится новая функция, которая позволит обнулять количество непрочитанных сообщений, передает портал WABetaInfo.
В статье говорится, что пользователи мессенджера получат возможность автоматически сбрасывать уведомления о непрочитанных сообщениях.
По мнению специалистов, новая функция особенно полезна для тех пользователей, которые получают большой объем сообщений из групповых чатов.
Ранее стало известно, что в веб-версии WhatsApp появится функция прикрепления заметок к контактам, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН»
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