В WhatsApp появится функция сброса счетчика непрочитанных сообщений

В мессенджере WhatsApp (принадлежит корпорации Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России) появится новая функция, которая позволит обнулять количество непрочитанных сообщений, передает портал WABetaInfo.

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В статье говорится, что пользователи мессенджера получат возможность автоматически сбрасывать уведомления о непрочитанных сообщениях.

По мнению специалистов, новая функция особенно полезна для тех пользователей, которые получают большой объем сообщений из групповых чатов.

Ранее стало известно, что в веб-версии WhatsApp появится функция прикрепления заметок к контактам, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН»

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ФОТО: РИА Новости
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