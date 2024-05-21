В WhatsApp появится функция сброса счетчика непрочитанных сообщений

В статье говорится, что пользователи мессенджера получат возможность автоматически сбрасывать уведомления о непрочитанных сообщениях.

По мнению специалистов, новая функция особенно полезна для тех пользователей, которые получают большой объем сообщений из групповых чатов.

Ранее стало известно, что в веб-версии WhatsApp появится функция прикрепления заметок к контактам, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН»

