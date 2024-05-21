Цены на бензин в России выросли после приостановки запрета на экспорт

Отмечается, что цены на другие виды топлива также увеличились. Таким образом, стоимость бензина Аи-95 выросла на 0,4%, до 56 768 рублей за тонну, летний дизель подорожал до 61 898 рублей (+0,9%). Мазут увеличился в цене на 0,22%, достигнув отметки 28 132 рубля.

Драйвером роста цен на топливо стала временная отмена запрета на продажу бензина РФ за рубеж. Такое решение накануне приняло правительство, передает «Радиоточка НСН».

