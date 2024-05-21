Административное дело завели против журналистки Рейтер

К административной ответственности за участие в признанной иноагентом нежелательной организации «Медуза» привлекли журналистку-расследователя Светлану Рейтер. Об этом сообщило издание РБК со ссылкой на портал мировых судов Москвы.

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Отмечается, что Рейтер грозит штраф в размере от 5000 рублей до 15000 рублей. Судебное заседание состоится 4 июня.

Ранее Пресненский суд Москвы оштрафовал за нарушение закона об иноагентах журналиста Алексея Пивоварова (внесен Минюстом России в реестр иноагентов).

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ФОТО: РИА Новости / Руслан Кривобок
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