Административное дело завели против журналистки Рейтер
21 мая 202417:11
К административной ответственности за участие в признанной иноагентом нежелательной организации «Медуза» привлекли журналистку-расследователя Светлану Рейтер. Об этом сообщило издание РБК со ссылкой на портал мировых судов Москвы.
Отмечается, что Рейтер грозит штраф в размере от 5000 рублей до 15000 рублей. Судебное заседание состоится 4 июня.
Ранее Пресненский суд Москвы оштрафовал за нарушение закона об иноагентах журналиста Алексея Пивоварова (внесен Минюстом России в реестр иноагентов).
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Минюст признал Freedom House нежелательной в России организацей
- Дрон-камикадзе в белгородском Муроме повредил объект связи
- Cбежавшего удава поймали на северо-востоке Москвы
- Административное дело завели против журналистки Рейтер
- Сын Андрея Макаревича заявил, что занялся режиссурой
- СМИ: Американская компания намерена разместить в космосе склады с оружием
- В WhatsApp появится функция сброса счетчика непрочитанных сообщений
- Лауреат премии «Оскар» Ян Качмарек умер в Польше
- Цены на бензин в России выросли после приостановки запрета на экспорт
- Отец сбежавшей чеченки Заурбековой пообещал найти ее
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru