Cбежавшего удава поймали на северо-востоке Москвы

По данным ведомства, инцидент произошёл на Енисейской улице. Хозяйка одной из квартир сообщила спасателям, что из унитаза выползает огромная рептилия.

Выяснилось, что удав проживает в соседней квартире. Пока его владелица наводила порядок в террариуме, он решил сбежать.

«Удав пытался скрыться и от московских спасателей, но специалисты оказались быстрее... Беглеца передали хозяйке, попросив внимательнее приглядывать за своим домашним питомцем», - заключили в ведомстве.

Ранее главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин заявил, что испытывает страх перед змеями, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

