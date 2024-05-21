Cбежавшего удава поймали на северо-востоке Москвы
Сбежавший бело-розовый огромный удав был пойман в ванной комнате в одной из квартир на северо-востоке Москвы. Об этом сообщает столичный департамент ГОЧСиПБ.
По данным ведомства, инцидент произошёл на Енисейской улице. Хозяйка одной из квартир сообщила спасателям, что из унитаза выползает огромная рептилия.
Выяснилось, что удав проживает в соседней квартире. Пока его владелица наводила порядок в террариуме, он решил сбежать.
«Удав пытался скрыться и от московских спасателей, но специалисты оказались быстрее... Беглеца передали хозяйке, попросив внимательнее приглядывать за своим домашним питомцем», - заключили в ведомстве.
Ранее главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин заявил, что испытывает страх перед змеями, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Юбилейный Всероссийский Фестиваль семейных театров объединит 20 регионов
- Канада ввела новые антироссийские санкции
- Курс евро на Мосбирже опустился ниже 98 рублей впервые с 8 мая
- Минюст признал Freedom House нежелательной в России организацей
- Дрон-камикадзе в белгородском Муроме повредил объект связи
- Cбежавшего удава поймали на северо-востоке Москвы
- Административное дело завели против журналистки Рейтер
- Сын Андрея Макаревича заявил, что занялся режиссурой
- СМИ: Американская компания намерена разместить в космосе склады с оружием
- В WhatsApp появится функция сброса счетчика непрочитанных сообщений
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru