Лауреат премии «Оскар» Ян Качмарек умер в Польше

Композитор из Польши Ян Качмарек скончался после продолжительной болезни, проинформировала общественность его вдова Александра Твардовская-Качмарек. Музыкант в 2005 году был удостоен премии «Оскар» за создание музыки к фильму «Волшебная страна». Это биографическая драма режиссёра Марка Форстера о создателе персонажа сказочных повестей Питера Пэна, Джеймсе Барри.

Сообщение о смерти Корчмарека опубликовал Польский фонд музыки. Музыкант начал карьеру композитора в 1970-е годы, сотрудничая с авангардными театрами. В 1989 году он перебрался в Лос-Анджелес.

На счету композитора в общей сложности более 70 работ к фильмам в Польше и США. Среди наиболее известных - музыка к фильмам «Камо грядеши» 2001 года режиссёра Ежи Кавалеровича, «Неверная» 2002 года Эдриана Лайна.

Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», последней работой в кино Качмарека стал фильм «Я найду тебя» Марты Кулидж. Композитору был 71 год.

