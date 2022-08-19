Российское посольство ответило на заявления США по ситуации вокруг ЗАЭС

Ложь Соединенных Штатов по ситуации вокруг Запорожской атомной электростанции подталкивает военных Украины к реализации преступных планов, чреватых техногенной катастрофой, сообщает посольство России в Вашингтоне в Telegram-канале.

Генсек ООН призвал договориться о гражданском статусе Запорожской АЭС

Отмечается, что замалчивание администрацией США этих фактов недопустимо и лишь поощряет безнаказанность украинских властей. При этом Киев продолжает систематически наносить удары по станции.

Внимание международного сообщества в настоящее время приковано к Запорожской АЭС в связи в ведением боевых действий в данной зоне. Отмечается, что обстрелы крупнейшей в Европе Запорожской атомной электростанции могут обернуться катастрофой. Эскалация ситуации на АЭС стала причиной экстренного заседания Совета безопасности ООН.

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ФОТО: РИА Новости
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