Генсек ООН призвал договориться о гражданском статусе Запорожской АЭС
18 августа 202219:18
Генсек ООН Антониу Гутерриш призвал срочно договориться о восстановлении гражданского статуса Запорожской атомной электростанции. Об этом сообщает ТАСС.
Гутерриш также выступил за обеспечении безопасности зоны АЭС.
Внимание международного сообщества в настоящее время приковано к Запорожской АЭС в связи в ведением боевых действий в данной зоне.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru