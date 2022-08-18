Генсек ООН призвал договориться о гражданском статусе Запорожской АЭС

Генсек ООН Антониу Гутерриш призвал срочно договориться о восстановлении гражданского статуса Запорожской атомной электростанции. Об этом сообщает ТАСС.

Гутерриш также выступил за обеспечении безопасности зоны АЭС.

Внимание международного сообщества в настоящее время приковано к Запорожской АЭС в связи в ведением боевых действий в данной зоне.



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Фото: president.gov.ua
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